Juan Branco da WikiLeaks. "É uma vergonha Portugal ter permitido a detenção de Rui Pinto"

O advogado e consultor jurídico de Julian Assange e da WikiLeaks, Juan Branco, usou o palco da Web Summit esta quinta-feira para criticar as autoridades portuguesas por terem permitido a detenção de Rui Pinto, o denunciante de corrupção no mundo no futebol que está atualmente a aguardar julgamento.

Para Branco, que trabalha como consultor jurídico para a organização de delatores WikiLeaks e para o seu fundador, o sistema tem apenas como objetivo desacreditar denunciantes como Assange e Rui Pinto, pessoas que "apenas decidem revelar informações depois de muita ponderação".

Em tom provocador, Juan Branco alarga as críticas aos jornalistas, por estarem "prisioneiros das fontes e dos poderes instalados". Também garante que a WikiLeaks continua a ser o único meio de comunicação que não dá notícias falsas, porque "inventou um novo modelo de jornalismo para tratar milhões de documentos", o que Branco chama de "jornalismo científico".

"Não há um filtro entre o público e as esferas de poder, o que é uma garantia de transparência e de segurança", assegura à Renascença.

Branco acredita que, neste contexto, o futuro passa por educar os cidadãos para saberem interpretar o que leem na comunicação social e também por apostar numa democracia mais direta.

"Estamos a entrar nessa era. Há muitos erros que são cometidos [mas] agora que há acesso a informações confidenciais vamos construir sistemas políticos muito mais fortes", defendeu o advogado durante a conferência. Os referendos, aponta, podem ser uma solução.

"No momento em que as pessoas têm acesso direto à informação e ao funcionamento real do poder, dão-se conta de que as esferas intermediárias, os políticos, não são tão necessárias para defender os seus interesses e com referendos as pessoas expressam diretamente a sua opinião."

Ao seu lado, o jornalista do "BuzzFeed News" Ryan Broderick fez algumas piadas com o Brexit e confrontou Branco com questões que o incomodaram ao ponto de ameaçar acabar ali mesmo a sua intervenção. "Não respondo a mais nenhuma pergunta. É jornalista, mas está a dar a sua opinião, é inaceitável."

O tempo estava quase a terminar, mas Juan Branco ainda respondeu a mais duas perguntas.