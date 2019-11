Encontradas mais 15 pessoas num camião em Inglaterra

As autoridades acreditam que os migrantes têm todos mais de 16 anos.

As autoridades britânicas encontraram 15 pessoas num camião perto de Chippenham, em Inglaterra. Apenas um dos migrantes foi encaminhado para o hospital.

Nas últimas semanas têm sido detetados vários casos semelhantes em França e na Grécia

A primeira descoberta macabra foi feita no dia 23 de outubro. Um total de 39 emigrantes foram encontrados mortos num contentor que estava a ser transportado por um camião, que os tentava fazer entrar ilegalmente no Reino Unido. Inicialmente as autoridades acreditaram tratar-se de cidadãos chineses, mas mais tarde verificou-se que afinal eram vietnamitas.