Famalicão não redefine objetivos até garantir manutenção

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, diz que é muito cedo para redefinir objetivos de temporada, apesar do bom início da equipa minhota, que ocupa, de forma isolada, o terceiro lugar do campeonato. Por agora, o foco está apenas em garantir matematicamente a manutenção.

"Vamos garantir a permanência. Quando isso acontecer vamos colocar outra fasquia. Somos uma equipa ambiciosa, a seu tempo será apresentado um objetivo novo. O nosso foco está direcionado para o primeiro grande objetivo e depois cá estaremos para dar a cara por um novo objetivo", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Na próxima jornada, o Famalicão recebe o Moreirense, um dérbi minhoto que João Pedro Sousa não espera facilidades.

"Jogo difícil, vamos encontrar uma equipa muito competitiva, das boas do nosso campeonato, tem feito bons resultados, ainda não ganhou fora é certo, mas é bem organizada. Espero dos meus jogadores o que têm feito nos primeiros dez jogos do campeonato, tentar controlar o jogo e ir atrás do nosso objetivo, somar três pontos", garante.



Apesar do terceiro lugar no campeonato, o Famalicão não assume favoritismo: "Não é uma questão de favoritismo. Antes do jogo de pouco ou nada vale, isso não mexe connosco, o que queremos é dar continuidade ao nosso trabalho. Em Braga, o Sporting de Braga era favorito e fizemos um bom resultado".

O Famalicão recebe o Moreirense no sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.