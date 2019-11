Marcelo considera "boa surpresa" crescimento de 2% neste ano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quarta-feira "uma boa surpresa" a previsão da Comissão Europeia de 2% de crescimento económico em Portugal neste ano, uma revisão em alta que supera a previsão do Governo.

"Os 2% a mim, confesso-vos que me surpreenderam, vindos da Comissão Europeia. Eu tinha a noção de que a economia estava a aguentar-se melhor do que alguns previam em meados do ano, quando parecia ter havido ali uma desaceleraçãozinha no turismo que não houve, em junho e julho", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava à saída da Web Summit, no Parque das Nações, em Lisboa, acrescentou: "Portanto, os 2% significam uma boa surpresa para mim, não só por ser acima da média europeia, mas sobretudo porque eu temia que no segundo semestre tendesse a diminuir e ficasse aquém das previsões do Governo".

Em relação a 2020, o Presidente da República referiu que "as previsões são todas muito pessimistas da Comissão Europeia para toda a Europa, para a zona euro, e, portanto, são também de desaceleração no caso português" e concluiu: "Vamos ver o que se passa".