Novo sistema do FC Porto precisa de tempo para ter nota artística

Pedro Moreira apela à paciência dos adeptos do FC Porto, oferecendo-lhes a garantia de que a equipa vai voltar a produzir futebol de qualidade. O antigo médio dos portistas puxa pelo fator tempo, por um lado, e pela qualidade dos jogadores, por outro, para sustentar a ideia de que o novo sistema tático vai acabar por ser avaliado com nota artística elevada. "O 'mister' Conceição optou por mudar o sistema tático, mas as coisas não passam a funcionar de um dia para o outro. Podem obter resultados, mas a nível exibicional as coisas não estão a ser como queriam. Penso que vão conseguir ter qualidade, mas no Porto todos querem é resultados", sustenta o jogador, em entrevista à Renascença, reforçando que "com o passar dos jogos a qualidade vai aumentar, porque há jogadores para isso".

Na primeira vez em que a equipa se exibiu, esta época, em 4x3x3, frente ao Famalicão, o Porto encantou a plateia. Seguiram-se, no entanto, duas apresentações apagadas, com Marítimo e Desportivo das Aves. Os elementos do meio-campo estão sob avaliação mas apertada e, nesse particular, Danilo tem estado abaixo do nível habitual.

Uma situação que Pedro Moreira considera normal. O médio, que esteve no Porto entre 2012 e 2014, adverte que "os jogadores não são máquinas, não conseguem estar sempre a 100%".

"Os adeptos, por vezes, não entendem que nós podemos ter problemas, sejam eles familiares, de saúde ou físicos. Penso que ele vai chegar ao nível que nos habituou e as pessoas vão esquecer dos jogos menos bons que está a fazer. Apesar de não estar ao nível que nos habituou, está a jogar bem e a ajudar o Porto", relativiza o jogador, de 30 anos, que não chegou a ter oportunidade de se estrear pela equipa principal dos dragões. Foi, no entanto, peça influente em duas campanhas da equipa B, na II Liga, onde jogou, por exemplo, com Sérgio Oliveira. Médio que, na sua opinião, poderia crescer no 11 do Porto, neste momento, e ajudar a equipa a crescer. "Era uma altura boa [para o Sérgio Oliveira jogar]. Ele conhece muito bem o Porto e o Sérgio Conceição também o conhece bem. É um jogador livre, solto que arrisca e era uma boa oportunidade para ele", afirma, lamentando o facto do antigo companheiro estar a lesionado.