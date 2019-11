Jesé e Ristovski falham a deslocação do Sporting à Noruega

As ausências de Jesé Rodríguez e Ristovski e a presença de Wendel são as grandes novidades nos convocados de Jorge Silas para a deslocação ao terreno do Rosenborg, na Noruega, para o duelo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O médio, de 22 anos, foi afastado da equipa depois de ter infringido o regulamento disciplinar do clube. Wendel foi visto num restaurante em Lisboa, já depois da hora de recolher determinada pelo Sporting. Uma semana depois, está de regresso à equipa.

Acuña, Jesé Rodríguez e Ristovski são as principais ausências, face ao jogo em Tondela. O argentino está lesionado e fica de fora, enquanto que o avançado espanhol e o lateral macedónio ficam de fora por opção. Mathieu também ainda não é opção por problemas físicos.

Face às ausências na defesa, Rosier regressa aos escolhidos. O avançado Pedro Mendes está também integrado no grupo, na única prova em que está inscrito pela equipa principal.



O jogo está marcado para quinta-feira, às 17h55, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa

Defesas: Tiago Ilori, Sebastian Coates, Luís Neto, Rosier, Borja

Médios: Eduardo, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes, Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes

Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Luciano Vietto, Bolasie, Pedro Mendes e Luiz Phellype