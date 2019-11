Johnson com vantagem sobre Trabalhistas e Partido do Brexit a subir

O Partido Conservador de Boris Johnson está com uma considerável vantagem sobre os trabalhistas de Jeremy Corbyn, segundo sondagens publicadas esta semana.

A vantagem propriamente dita varia entre os sete e os 13 pontos percentuais, dependendo da sondagem, mas ambas mostram também o Partido do Brexit, de Nigel Farage, a subir.

A sondagem da ICM, divulgada na segunda-feira, coloca o Partido Conservador na frente das intenções de voto, com 38%, à frente do Partido Trabalhista, com 31%. Em terceiro lugar estão os Liberal Democratas, com 15% e em quarto lugar o Partido do Brexit, com 9%.

De todas as sondagens feitas até agora, o da ICM é o que dá uma menor vantagem aos conservadores, que segundo outros estudos têm uma vantagem que varia entre os 11 e os 17 pontos percentuais. É o caso da sondagem da YouGov, publicada esta terça-feira, que coloca os conservadores co mos mesmos 38% mas dá apenas 25% aos Trabalhistas, ou seja, uma vantagem de 13 pontos percentuais para os conservadores.

Segundo a YouGov os Liberal Democratas contam com o apoio de 16% dos eleitores e o Partido do Brexit com 11%, uma vantagem de quatro pontos percentuais relativamente à última sondagem desta empresa.

As eleições britânicas estão marcadas para 12 de dezembro e foram convocadas depois de o Parlamento ter voltado a chumbar o acordo do Brexit negociado pelo Governo de Boris Johnson.