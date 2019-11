​Cantona quer mudar o mundo com 1% dos rendimentos do futebol

O antigo futebolista Eric Cantona é o embaixador do projeto “Common Goal” e veio ao palco central da Web Summit esta terça-feira, de boné e barba grisalha, apresentar uma proposta: que os profissionais do mundo do futebol façam uma doação no valor de 1% dos seus rendimentos para um fundo central de combate à pobreza e às desigualdades sociais em todo o mundo.



“Quando começámos isto há dois anos chamaram-nos loucos, mas já temos 130 atletas profissionais a trabalhar connosco”, disse Jürgen Griesbeck, cofundador do projeto, que partilhou o palco da Web Summit com Cantona.

O dinheiro reunido será depois usado em benefício daqueles que mais precisam, quer em bens básicos – como roupa ou calçado – quer em educação, exemplificou Giresbeck.

Cantona reforçou a mesma ideia. “O futebol é o desporto mais popular do mundo. Podemos usar o futebol para muitas coisas. É também um meio de educação: temos de respeitar os adversários, os adeptos, etc", disse o antigo jogador francês. "É uma escola de vida."