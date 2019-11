Trump recorre ao Supremo para não ter de divulgar declarações de rendimentos

Donald Trump vai continuar a resistir a divulgar as suas declarações de rendimentos às autoridades judiciais americanas, tendo anunciado, através do seu advogado, Jay Sekulow, que vai recorrer ao Supremo Tribunal da decisão de um tribunal de recurso de Nova Iorque.

“O assunto em causa neste caso vai até ao coração da nossa república. As questões constitucionais são significativas”, pode ler-se num comunicado de Sekulow, divulgado esta segunda-feira, logo após ter sido tornada pública a decisão do tribunal de segunda instância.

De acordo com essa decisão, o Ministério Público do estado passava a estar autorizado a emitir um mandado judicial para obter as últimas oito declarações. Porém, já se esperava que Trump recorresse ao Supremo, cujos juízes são nomeados pelo próprio Presidente.