PSOE à frente em dia de debate decisivo a cinco em Espanha

Uma só semana de campanha e um único debate eleitoral que terá lugar esta segunda-feira no Pavilhão de Cristal do parque urbano da Casa de Campo, em Madrid. Assim se antecipam as eleições espanholas agendadas para este domingo, dia 10 de novembro.

Pedro Sánchez, do PSOE, Pablo Casado, do PP, Albert Rivera, do Ciudadanos, Pablo Iglesias, do Unidos Podemos, e Santiago Abascal, do partido de extrema-direita Vox, vão começar por responder cada um deles à pergunta: “Estamos perante uma repetição eleitoral. Como saímos desta?”.

No debate televisivo que começa às 22h00 (21h00 em Lisboa) e se prolonga durante duas horas e 45 minutos, os candidatos dos cinco maiores partidos espanhóis, que reduziram significativamente desde domingo a sua participação na campanha eleitoral de oito dias, disputarão os votos dos indecisos para tentar pôr fim ao impasse em que se encontra o país.

“Todos vão estar contra todos” e em particular “todos contra Sánchez”, num debate que deverá ser marcado por fortes críticas à direita da gestão socialista, da crise catalã e da condução da política económica do país.

Nas últimas eleições, a 28 de abril, o PSOE alcançou o maior número de votos com 28,7%, seguido pelo PP 16,7%, o Ciudadanos 15,9%, o Unidas Podemos 14,3% e o Vox 10,26%.

De acordo com uma sondagem publicada este domingo no diário espanhol El País, o PSOE mantém a liderança com 27,3%, seguido pelo PP que sobe para 21,2% e o Vox, que poderá tornar-se no terceiro partido mais relevante em Espanha, com 13,7%.

A notável queda do Ciudadanos, que desce 7,6% na mesma sondagem, pode impulsionar a ascensão dos partidos mais à direita. Também, à esquerda o Unidas Podemos desce para 12,4%.

A confirmar-se o resultado da sondagem do jornal "El País", tanto o bloco de partidos à esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Mais País) como à direita (PP, Cidadãos e Vox) ficariam longe da maioria absoluta de 176 deputados, num total de 350 assentos parlamentares.