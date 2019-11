Pastoral juvenil lança audiobook

Com música da Banda Jota, foi lançado um audiobook da exortação apostólica do Papa Francisco: «Cristo Vive», feito por jovens e pensado para os jovens, disponível nas redes sociais porque é ali que os jovens vivem, acredita o responsável do departamento nacional da pastoral juvenil, Padre Filipe Diniz, 37 anos. “É onde os jovens vivem e é nas redes sociais que a Igreja tem que se tornar presente, o próprio Papa assim o faz e esta é a linguagem de hoje”, considera o também diretor do secretariado da pastoral juvenil da diocese de Coimbra.

Mas como surgiu a ideia? “Esta ideia surgiu fruto das reuniões que os secretariados diocesanos da pastoral juvenil da zona centro têm vindo a fazer há já algum tempo, em torno do estudo da exortação e porque não haver uma leitura e dar voz a esta exortação” refere o Padre Filipe Diniz, salientando que o objetivo deste audiobook, é que todos os meses saia um capítulo para que o jovem vá tendo oportunidade de ouvir, proporcionando-lhe o testemunho da exortação”. O responsável do departamento nacional da pastoral juvenil revela ainda ter “intenção que saia um pequeno vídeo com uma questão colocada a um jovem sobre um dos capítulos. Todos os meses sairá um resumo de cada capítulo”, anuncia.

Os jovens disseram SIM ao desafio do igualmente jovem padre Rafael Neves, de Santa Marinha, concelho de Seia. “O trabalho que coube às dioceses da Guarda e Viseu, foi este de fazermos a gravação em audiobook da exortação. Tanto eu como o padre Tojo da diocese de Viseu, ficámos encarregues de encontrar jovens que pudessem dar voz a este projeto e pelo menos com estes jovens já temos a segurança de que leram a exortação do Papa”, defende. As gravações decorreram em Viseu com o apoio da Rádio Renascença.

As dioceses de Leiria-Fátima, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Portalegre e Castelo Branco e Santarém encetaram esforços para que a exortação apostólica do Papa Francisco "Cristo Vive" fosse apresentada noutras linguagens.