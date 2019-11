Ecografia? Grávidas vão poder consultar lista de médicos habilitados

A partir do final do ano, as grávidas vão poder consultar a lista de obstetras com competência para fazerem ecografias.

A ideia partiu do juiz desembargador Eurico Reis, no programa da Renascença em Nome da Lei, que no próximo sábado debate a questão das ecografias realizadas por médicos sem essa habilitação.

Convidado do programa, Eurico Reis defende que poder consultar, “no site da Ordem dos Médicos”, quem são “as pessoas que estão habilitadas a fazer este tipo de atos médicos tem um efeito social útil extremamente importante, que é tranquilizar as pessoas”.

De acordo com a edição do semanário “Expresso” desta sexta-feira, a Ordem dos Médicos já começou a preparar essa lista e deverá estar finalizada no final do ano.

A medida surge depois dos casos que vieram a público nas últimas semanas, de malformações em bebés, não detetadas pelo médico Artur Carvalho, numa clínica de Setúbal.

Também convidado no programa Em Nome da Lei, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, sublinha que as ecografias não podem ser realizadas por pessoas sem formação, comentando os casos das chamadas “ecografias emocionais”, feitas inclusive por pessoas sem curso de Medicina.

Na quinta-feira, o Ministério Público abriu um inquérito-crime para investigar a clínica Ecosado, em Setúbal, onde o médico Artur Neves realizou as ecografias ao bebé que nasceu com malformações e que não tinha convenção com o Estado.