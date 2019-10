Precários do Estado dizem ao Governo que não são "um assunto arrumado"

Os Precários do Estado lamentaram esta quinta-feira a omissão, no Programa do Governo, do programa de regularização de vínculos na Administração Pública e avisaram que não vão deixar que o executivo o trate "como um assunto arrumado na anterior legislatura".

O movimento lembra, em comunicado, que permanecem muitos milhares de trabalhadores a aguardarem pela "devida integração" há mais de dois anos.

"O que sobrou da gestão política e da incapacidade do anterior mandato do Governo de António Costa não é apenas um processo administrativo ao qual faltam alguns passos burocráticos: há decisões por tomar nas Comissões de Avaliação e em vários ministérios, das quais depende a vida de muitas pessoas, em que o Governo, por opção própria, tem a maioria e a responsabilidade", afirmam no comunicado.

"E é ao Governo, antes de mais, que cabe assegurar as garantias de proteção e de correção em todo o processo. Exigiremos o integral cumprimento dos objetivos do programa, com a regularização de todas as situações de precariedade", acrescentam.

De acordo com os Precários do Estado, "ao contrário de sucessivas promessas e do que estava previsto na lei, a anterior legislatura terminou sem que o PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública] fosse concluído".

O programa do novo Governo, já discutido no parlamento, "não tem qualquer referência ao PREVPAP", sinalizam.

"Esta omissão é incompreensível e inaceitável. Com milhares de situações ainda por regularizar, o Governo não pode esconder-se e tem de responder pela sua obrigação, comprometendo-se com prazos e em assegurar o cumprimento dos objetivos do programa de regularização", referem.