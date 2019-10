"Ficaram preocupados e bem." Ordem recebeu mensagens de indignação de pais seguidos na Ecosado

31 out, 2019 - 16:37 • Agência Lusa

Cerca de 20 pais expressaram indignação em mensagens dirigidas à Ordem dos Médicos por causa do caso do bebé com malformações em Setúbal, tendo um pai feito um pedido de ajuda concreto devido a uma gravidez seguida na Ecosado. O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) disse à Lusa que as mensagens demonstram indignação e foram dirigidas principalmente pelos pais. “Também há casos de grávidas, mas foram basicamente os maridos que tomaram a dianteira. Ficaram preocupados, e bem”, disse o bastonário dos Médicos. Segundo Miguel Guimarães, uma das mensagens era de um pai a manifestar preocupação com ecografias realizadas naquela clínica em Setúbal, onde o médico Artur Carvalho realizou ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves. “Uma das questões que se colocou era a dizer que estava a fazer as ecografias na Ecosado e que agora não sabia como havia de fazer”, disse Miguel Guimarães, porque tinha dúvidas se o médico tinha feito corretamente o exame.

Perante esta preocupação, o pai pediu aconselhamento à OM no sentido de indicar, por um lado, onde se devia fazer a ecografia e, por outro, se devia repetir as ecografias já realizadas, disse Miguel Guimarães. A agência Lusa contactou especialistas no sentido de perceber o impacto que casos como o deste bebé que nasceu sem parte rosto pode ter em grávidas e se tem havido manifestações de preocupação por parte de famílias. “Em Portugal, a distribuição dos nossos recursos humanos e a sua qualificação é muito elevada e não podemos confundir um caso que ocorre marginal numa pequena situação com todo o universo da vigilância da gravidez em Portugal, que tem dos melhores indicadores quer obstétricos quer neonatais da OCDE”, disse à agência Lusa o presidente do Conselho Regional do Sul da OM, Alexandre Valentim Lourenço. Também médico obstetra no Hospital Santa Maria, Alexandre Valentim Lourenço afirmou que não tem havido “um afluxo anormal de grávidas ou de pais a pedirem informação suplementar, embora haja alguma preocupação”. “Muitas destas pessoas que estão a seguir uma gravidez têm uma boa relação com o seu médico assistente, o qual lhes dá muito tempo de atenção e têm resolvido com o seu médico assistente as dúvidas que, entretanto, possam ter surgido”, sublinhou.