CDS questiona Costa sobre eutanásia, mas fica sem resposta

O deputado do CDS Telmo Correia indagou o Governo sobre qual é posição oficial do executivo relativamente à despenalização da eutanásia, um tema que foi relançado no arranque da legislatura pelo Bloco de Esquerda.

"No CDS somos contra. Qual é a posição do Governo? E senão tiver uma, qual é a sua posição", questionou Telmo Correia.

A questão surgiu já na segunda ronda de perguntas ao executivo, no debate sobre o programa do programa do Governo que se realiza esta quarta e quinta-feira.

A pergunta ficou, no entanto, sem resposta, uma vez que quando foi o tempo de Costa responder às várias perguntas lançadas nessa ronda, não especificou o assunto levantado pela bancada do CDS.

A falta de resposta levou a líder da bancada parlamentar, Cecília Meireles, a questionar o presidente do parlamento, sobre se o primeiro-ministro não iria responder.

Ferro Rodrigues afirmou que "o primeiro-ministro é livre de responder ou não" às perguntas e que a avaliação do que diz ou não caberá a quem o ouve.

"Cada um tem a liberdade de responder às perguntas que quer", disse.

Cecília Meireles ainda argumentou que o chefe do Governo não pode só responder às perguntas "das bancadas da esquerda".

Em 2018, enquanto secretário-geral do PS, Antóniop Costa admitiu ser favorável à eutanásia, mas, no momento da votação das leis, a bancada socialista teve liberdade de voto, havendo deputados a favor e contra os projetos.