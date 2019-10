Motor Mazda Skyactiv-X – O melhor de dois mundos

Motor Mazda Skyactiv-X.

A designação não aponta um caminho, mas este é um novo motor no mundo do construtor japonês. Com uma capacidade de 2 litros a gasolina, é o primeiro no mundo que explora os benefícios por ignição por compressão dos motores a gasóleo.



Em poucas palavras, este motor funciona com uma mistura pobre (mais oxigénio e menos combustível) tal como os motores diesel. Tem os benefícios associados de um menor consumo e por consequência menor quantidade de emissões poluentes, nomeadamente CO2 e gases NOx.

O funcionamento, de forma simplificada, é neste motor a gasolina semelhante ao de um motor a diesel: A compressão do cilindro é grande comparativamente ao de um motor a gasolina convencional, com maior quantidade de ar, e pouca quantidade de combustível. Mas ao contrário de um motor a gasóleo, aquele exige, apesar da compressão elevada, uma faísca criada por uma vela especial. E exige também uma nuvem adicional de gasolina que serve de detonador à explosão que faz “mexer” o motor.

O Skyactiv–X de 2 litros e capaz de debitar 180 cavalos, está a partir de agora disponível nos novos Mazda CX-30 e Mazda 3 Hatchback e Sedan.

O seu funcionamento garante consumos baixos (que havemos de conferir em testes mais minuciosos), e isso percebemos, uma grande suavidade na utilização, acompanhada por uma resposta adequada do motor, consoante as diferentes solicitações.