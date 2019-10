"Na Igreja já houve grandes ruturas no passado que hoje são tradição"

“Para as mulheres o documento final abre ligeiramente a porta a um eventual diaconado. No que respeita à ordenações de homens casados, fala-se apenas de diáconos permanentes com provas dadas e exigindo uma formação teológica e pastoral muito aprofundada antes de se dar essa passo. A ideia seria que esses diáconos permanentes pudessem ser ordenados presbíteros para poderem presidir à Eucaristia”, explica à Renascença , lembrando que a preocupação que preside a estas propostas tem a ver com “a centralidade da Eucaristia” na vidas dos cristãos católicos.

Para o padre Tony Neves - que coordena, a nível mundial, o Departamento Justiça e Paz dos Missionários Espiritanos, e que já visitou várias vezes a Amazónia – as conclusões revelam acima de tudo a preocupação da Igreja em encontrar novas respostas pastorais que respondam aos desafios de hoje, mas lembra que estas mudanças não serão imediatas, e que as propostas do documento final até ficaram aquém do que previa o instrumento de trabalho para o Sínodo.

A ordenação sacerdotal de diáconos casados - para que seja possível garantir que há missa nas regiões mais “remotas” da Amazónia - e a possibilidade de criação de novos ministérios para as mulheres – que levou o Papa a anunciar a reabertura da comissão para debater o diaconado feminino – foram as conclusões do Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia mais mediatizadas. Mas serão mesmo as mais importantes?

“Se a Igreja vive da Eucaristia não faz sentido que os cristãos não possam ter acesso regular à Eucaristia porque há uma disciplina na Igreja que diz que para se ser sacerdote católico tem que se ser celibatário. Não havendo homens celibatários que sejam ordenados padres, não há eucaristia”. Uma realidade que pôde constatar das vezes que visitou tanto a Amazónia brasileira como a Amazónia boliviana. “Incomoda muito reparar que há comunidades católicas que passam meio ano, um ano sem acesso à Eucaristia, porque o missionário padre por mais que tente não consegue ir lá mais vezes”.

Tony Neves lembra que “a questão do celibato é do Concílio de Elvira, do século IV, em Espanha, foi quando se decidiu que os padres para serem padres tinham que ser celibatários, e isso depois foi alargado para a Igreja universal”. Sobre o diaconado cita um documento da Comissão Teológica Internacional, de 2002, que indica que “o diaconado masculino e feminino era universal na Igreja até ao século X, mais ou menos. As igrejas locais, e depois Roma, decidiram acabar com um e com outro, porque acharam que naquela altura não fazia sentido”. Só eram ordenados diáconos os futuros padres, até que o Concílio Vaticano II recuperou a figura do diácono permanente. “Quando foi introduzido foi uma novidade, e atenção que mesmo em Portugal, passados estes anos, continuamos a ter dioceses que ainda hoje não aceitam o diaconado permanente. Portanto, não estamos a falar de situações pacíficas”, explica.

Mas, se as conclusões do Sínodo abrem caminho à ordenação de homens casados, “a proposta dos padres sinodais é essa claramente”, diz o padre Tony Neves, já relativamente às mulheres, o anúncio da reabertura da Comissão que vai analisar a possibilidade do diaconado feminino “é uma resposta do Papa Francisco ao documento final”, e diferente do que constava no Instrumento de Trabalho, que propunha que quer homens quer mulheres casados poderiam aceder aos ministérios ordenados. “Há aqui um afunilamento muito grande em relação à mulher, onde a única porta que se abre é a porta do diaconado, não há outra porta que neste momento esteja a ser aberta”.