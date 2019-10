O primeiro-ministro, António Costa, convida os parceiros sociais para um acordo de referência em matéria de rendimentos para toda a legislatura e que garanta “uma clara valorização salarial dos jovens qualificados”. Foi um dos desafios elencados por António Costa no seu discurso de posse do XXII Governo Constitucional, que decorreu este sábado no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e onde também prometeu um salário mínimo de 750 euros em 2023.

