De Paços da Serra para o mundo, Joana mostra que não há fronteiras na música

Depois de Isaura (natural de S. Paio, concelho de Gouveia), que compôs a música "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal, para o festival Eurovisão da Canção de 2018, há mais uma conterrânea nos trilhos dos festivais Eurovisão. Joana Almeida, de 10 anos, natural de Paços da Serra, concelho de Gouveia, está pronta para mostrar porque foi a escolhida para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, com o tema “Vem Comigo (Come with me)“, da autoria de João Pedro Coimbra. A canção fala do ambiente e do papel das crianças e dos jovens na proteção do planeta Terra.