Bloco volta a confrontar Parlamento com eutanásia

No primeiro dia da nova legislatura o Bloco de Esquerda entrega na Assembleia da República um projeto lde ei que despenaliza a morte assistida em Portugal.

O deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, afirma que "por uma questão de coerência com o programa eleitoral e com a campanha" o partido volta a esta temática porque é, diz "uma proposta à qual conferimos importância".

José Manuel Pureza revela que o projeto de lei tem "pequenos retoques" mas, no essencial, "mantém-se o que tínhamos apresentado na legislatura passada".

Questionado pela Renascença sobre a razão pela qual o Bloco de Esquerda regressa a um tema, e diploma, que foi chumbado na anterior legislatura, o deputado esclarece que "naturalmente a nossa determinação é que seja aprovado, mas depende das opiniões dos restantes deputados".

"O debate que ocorreu em Portugal na legislatura passada mostrou que há um espaço grande para que, com bom senso, razoabilidade, prudência e determinação, haja maior espaço de tolerância na sociedade portuguesa e esta regra de despenalização possa vir a concretizar-se", conclui.