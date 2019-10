O treinador tirou-me o lugar. Josué Sá conta como foi ser treinado por Kompany

Huesca devolve o sorriso a Josué

Enquanto o Anderlecht "arde", Josué Sá vai gozando de sucesso em Espanha, a jogar um futebol "que se adequa às suas características" e após uma das adaptações mais fáceis da carreira.

"Preferi ir para um projeto onde me valorizassem e onde eu me pudesse valorizar enquanto jogador. Aquilo que me seduziu mais foi o projeto do Huesca, a ambição de subir de divisão, a maneira como me falaram, como necessitavam de mim para jogar, que era aquilo de que precisava. Queria vir para uma liga com visibilidade, para jogar regularmente e recuperar o terreno que perdi na Turquia [cedência ao Kasimpasa, na última época]. Não podia estar mais contente com a decisão que tomei, porque o futebol espanhol, mesmo a II Liga, é fantástico. É outro ambiente", regozija.

O Huesca está na zona do "play off" de promoção à La Liga, a dois pontos do segundo lugar, que dá a subida automática.

Josué confia que é possível atingir para o Huesca regressar ao principal escalão, uma época depois da descida.

"Acredito muito. Claro que esta Liga é muito competitiva, é muito difícil. Há um grupo de oito, nove, dez equipas que realmente podem aspirar a subir, pelas equipas que constroem, pelos investimentos que fazem. Agora, todos os fins de semana há três resultados possíveis, a realidade é essa. Com o trabalho e com aquilo que eu vejo da nossa equipa, acho que é possível. Temos é um longo caminho pela frente e temos de fazer as coisas bem, mas acredito sim", afiança.