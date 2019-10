Portuguesa quer apresentar ao Papa novo modelo económico

Há uma jovem portuguesa que quer ir a Assis apresentar ao Papa uma nova proposta de modelo económico. Chama-se Mariana Morais Sarmento e idealizou uma nova ordem económica onde a criação de valor para a sociedade assume um papel fundamental e central, ou seja, “economia de impacto”.

Investigadora na Universidade Católica, de inovação de modelos de negócio para uma economia mais sustentável e digital, a jovem é uma das candidatas ao Encontro de Assis que o Papa Francisco marcou para março, com jovens de todo o mundo, para refletir sobre um modelo económico que coloque a pessoa no centro.

À margem das jornadas da pastoral social que decorrem em Fátima, a jovem explicou à Renascença o contributo que pretende dar a esta reflexão. A investigadora vai propor um modelo de economia “onde a pessoa está primeiro e com o ambiente”.

"Tudo o que é novos negócios ou o que é fazer um negócio normal não é apenas sobre o que vai ser a margem de lucro, mas qual vai ser também o impacto sustentável e o impacto social”, acrescenta a portuguesa. "É algo onde medimos o sucesso das empresas e o sucesso da comunidade e da economia em geral não apenas pela margem de lucro e pelo crescimento em termos de margem de lucro, mas pelo impacto ambiental e pelo impacto social.”

Os jovens portugueses que se candidataram ao encontro de Assis preparam agora um encontro nacional a ter lugar em novembro, uma semana antes de saberem se foram aceites.

Para a jovem, na tomada de decisão de se candidatar, pesou o facto de ter sido “a primeira vez que me pareceu que a Igreja se está a abrir para conversarmos todos, já que o convite do Papa foi não aos jovens católicos, mas aos jovens de todo o mundo”. "Não é um evento de católicos para católicos, é um evento de jovens para jovens do mundo todo, o que me pareceu muito interessante", diz.

Mariana destaca ainda a importância do momento dado que quem estiver em Assis serão "os próximos líderes da nossa geração".

"Será a oportunidade de nos unirmos, nos sentarmos todos e conversarmos sobre o que vamos fazer para termos uma economia diferente. Se queremos uma economia diferente, somos nós a assumir daqui a 10 ou 15 anos o que vamos fazer, entretanto, para isso acontecer”.

Em terceiro lugar, a jovem destaca o facto de “termos o apoio de figuras reconhecidas, mentes brilhantes, inclusive Prémios Nobel, que nos vão estar a orientar e a ajudar a fazer este processo e este caminho de descoberta”.

O Encontro de Economia de Francisco, em Assis, foi convocado pelo Papa Francisco para juntar jovens, agentes de mudança, investigadores, economistas e empreendedores sociais para um compromisso relativo à economia que queremos no futuro – mais sustentável, mais inclusiva, que faça viver e não mate.