​GODTalent. Diocese lança concurso de expressão musical e corporal

O Secretariado da Pastoral Juvenil Vocacional (SPJV) da Diocese de Bragança-Miranda está a dinamizar um concurso para promover a expressão musical e corporal como forma de “linguagem evangelizadora” e possibilitar a comunicação e o “convívio” entre os jovens da diocese.



A competição denominada GODTalent terá lugar a 16 de novembro, no Centro D. Abílio Vaz das Neves, em Macedo de Cavaleiros.

Trata-se de um concurso de talentos aberto a todos os jovens da diocese transmontana e que tem como objetivo “dinamizar a pastoral dos jovens, incentivar a criação artística, partindo dos valores da cidadania e humano-cristãos”, refere a Irmã Conceição Borges. A organização pretende ainda que a iniciativa seja também “um tempo de partilha e de crescimento dinâmico na fé”.

O “prazo máximo de inscrição” termina 10 de novembro. Os jovens interessados em participar podem fazê-lo de forma individual ou em grupo.

“Este será o teu palco onde poderás, com o teu grupo, ser protagonista. É tempo de partilhares os dons que Deus semeou em ti”, refere o SPJV no convite enviado aos jovens.

O que se pede aos jovens é que sejam criativos “à luz da mensagem do Evangelho” e do “ano da luz” que a Diocese de Bragança-Miranda está a viver e que apresentem ao concurso trabalhos em diversas áreas: teatro, música, dança, magia ou qualquer tipo de arte como expressão plástica ou sombras chinesas.

O programa prevê o acolhimento e dinâmicas de grupo, às 16h00, no salão multiusos. As atuações estão marcadas para as 17 horas, a que se seguirá um jantar partilhado, às 19h00.