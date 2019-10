Duarte Lima absolvido no processo de apropriação de 5 milhões de euros de Tomé Feteira

Duarte Lima voltou, esta quarta-feira, a ser absolvido no caso relativo a abuso de confiança, por decisão do Tribunal Criminal de Lisboa.

Neste processo, o antigo líder parlamentar do PSD era suspeito de se apropriar de cinco miçhões de euros da fortuna de Rosalina Ribeiro, companheira e secretária do milionário Tomé Feteira, assassinada no Brasil, em 2009.

O anúncio da decisão que não foi ouvido por Duarte Lima, presencialmente, uma vez que o antigo deputado se encontra a cumprir pena de prisão no âmbito do julgamento do "caso Homeland".