Crianças expostas ao consumo de droga no Porto. Videovigilância é a solução?

Desde que as últimas torres do bairro do Aleixo começaram a ser desmontadas, em maio deste ano, o tráfico e consumo de drogas pesadas espalhou-se pelos bairros da cidade.

O problema está a preocupar os pais de uma escola no bairro das Condominhas, na zona da Foz do Douro.

Rui Moreira queixa-se de falta de meios para resolver o problema e propõe duas medidas polémicas: a criminalização do consumo de drogas pesadas, em alguns casos, e o uso de câmaras de videovigilância pela polícia. Mas a solução pode pôr em causa a privacidade dos cidadãos.