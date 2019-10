​Bebé sem rosto. Ordem dos Médicos admite que confiança dos portugueses sai abalada

No entanto, diz Miguel Guimarães, as estatísticas garantem que os pacientes podem e devem continuar a confiar nos especialistas.

O bastonário da Ordem dos Médicos admite que casos como o do bebé sem rosto, que nasceu sem que o obstetra detetasse as malformações, abalam a confiança dos portugueses.

O bastonário quer ainda esclarecimentos por parte do Conselho de Disciplina da Ordem sobre as queixas que chegaram há já vários anos e sobre as quais ainda não se pronunciaram.

“Não tive nenhuma explicação porque é que o conselho disciplinar tinha processos desde 2013 até agora e ainda não estavam concluídos. Podiam não estar concluídos todos ao mesmo tempo, mas estar concluído um ou outro, pelo menos. Aparentemente nenhum deles tinha ainda uma conclusão final e eu vou ter que ter essa explicação”, disse Miguel Guimarães, acrescentando que já pediu “intervenção do Conselho Superior que é quem tem tutela sob os conselhos disciplinares”.

Segundo a Ordem, o obstetra em causa tem quatro processos em instrução no conselho disciplinar sul da Ordem.



No dia 7 de outubro, nasceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, um bebé sem olhos, nariz e parte do crânio. A mãe da criança fez três ecografias sem que as malformações tivessem sido detetadas.

Os pais apresentaram queixa ao Ministério Público contra o médico e o Hospital de São Bernardo abriu um inquérito.



Já a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) decidiu não abrir um inquérito autónomo a este caso, mas acompanha o inquérito instaurado pelo Centro Hospitalar de Setúbal.

"O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal deliberou a abertura de processo de Inquérito sobre as circunstâncias noticiadas, pelo que, a IGAS apenas fará o acompanhamento do desenvolvimento do inquérito instaurado" pelo centro hospitalar, refere uma resposta da Inspeção enviada à agência Lusa.

[notícia atualizada às 12h09]