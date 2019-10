Benfica anuncia contratação de Miguel Montenegro

O Benfica anunciou a contratação de Miguel Montenegro, tal como Bola Branca tinha anunciado em primeira mão e em tempo oportuno.

As águias venceram a corrida ao Sporting pela contratação do médio de 18 anos, que jogava no Condeixa, no Campeonato de Portugal. O jovem assina contrato até 2024 e vai ser integrado na equipa de sub-23.

Na época passada, Montenegro foi campeão da Divisão de Honra da AF de Coimbra, pelo Condeixa, e esta temporada tinha sido utilizado com regularidade por Pedro Ilharco na equipa que disputa o Campeonato de Portugal.

Miguel Montenegro jogará pelos sub-23 com contrato amador e assinará o seu vínculo profissional em janeiro.