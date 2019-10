Ricciardi preparado para suceder a Varandas

José Maria Ricciardi está pronto para voltar a concorrer pela presidência do Sporting. Numa publicação no Twitter, o banqueiro, derrotado por Varandas nas últimas eleições, anuncia que tem uma equipa renovada para apresentar aos sportinguistas.

"Se alguma vez tivermos oportunidade de erguer o Sporting vamos fazê-lo com uma equipa completamente diferente daquela que fizemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos erros", assume.

Sem se referir ao corte de relações da direção do Sporting com as claques, Ricciardi deixou, ainda, uma nota que se depreende seja sobre o assunto, ao sublinhar que "todos são importantes para o Sporting, sem qualquer exceção".