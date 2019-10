Canadá. Justin Trudeau ganha eleições mas perde maioria absoluta

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que "ouviu a mensagem" dos cidadãos, depois de vencer as eleições gerais realizadas na segunda-feira, mas sem revalidar a maioria absoluta, perdendo mesmo o voto popular.

De acordo com os resultados provisórios, o Partido Liberal (PL) de Trudeau deverá garantir 156 dos 338 deputados da Casa dos Comuns, 14 menos do que o necessário para governar sem o apoio de outros grupos políticos.

Nas eleições de 2015, os liberais conquistaram 184 mandatos.

O sistema eleitoral canadiano favoreceu Trudeau, já que os eleitores de cada um dos 338 círculos eleitorais do país elegem um único deputado para a Casa dos Comuns, o que significa que apenas os votos obtidos pelo candidato vencedor contam.

O resultado implica que Trudeau terá que procurar apoio dos partidos da oposição para garantir as suas propostas legislativas, uma vez que no Canadá não há tradição de governos de coligação, uma circunstância que nunca ocorreu no país ao nível federal.

Num discurso perante os seus apoiantes em Montreal, após ser confirmada a vitória liberal, Trudeau estendeu a mão às províncias de Quebec e Alberta, onde o PL perdeu uma parte substancial do apoio popular.

"Queridos quebequenses, ouvi a mensagem", disse Trudeau, acrescentando que o resultado deixa claro que a província de língua francesa deseja continuar a fazer parte do Canadá, apesar de o BQ ter triplicado o seu apoio.

O primeiro-ministro também deixou claro que os canadianos "votaram numa agenda progressiva e de ação contra a crise climática" e que essa será uma missão para os deputados liberais.