Uma nova porta para o Chega? Perceba porque é tão difícil sentar os deputados

Não há lugares atribuídos nominalmente. Os lugares são atribuídos por partido ou grupo parlamentar. Na prática, isto significa que os partidos que têm um só deputado, no fundo, têm lugar marcado, enquanto os outros têm um número de lugares atribuído em função da sua representação. Geralmente, os lugares de primeira fila são para as direções dos grupos parlamentares.

Não há mais deputados a terem de passar por outras bancadas?

Sim, há. E há deputados de um partido a ficarem sentados entre deputados de outro. Há, por exemplo, um deputado do PS que deve ficar sozinho entre o Bloco e o PCP. E há deputados de um partido que ficam nas bancadas atrás dos de outro partido, com capacidade de visão sobre o que os da frente fazem. Contudo, o problema de André Ventura é de relativa fácil solução, porque se trata do fim de uma fila.

Já aconteceu terem de ser feitas obras por causa da organização de deputados?

Já. O Parlamento, com maior ou menor dificuldade, foi tendo de fazer várias adaptações ao longo dos anos. Já foram diminuídos os lugares (quando passou de 250 para 230 deputados) e as primeiras filas também já sofreram adaptações. Uma das últimas foi fazer obras de adaptação em todo o edifício para o deputado Jorge Falcato, que se desloca em cadeira de rodas.

Os problemas são só com os lugares na sala de sessões ou há mais problemas de arrumação?

Também há problemas com gabinetes. Os gabinetes de deputados e dos seus serviços de apoio podem ser no edifício velho ou no edifício novo. As direções dos grupos parlamentares e os presidentes de comissões têm lugar no Palácio, mas a maioria dos deputados partilham, dois a dois, gabinetes no edifício novo. Os novos partidos, ainda por cima como só têm um deputado, querem lugares no Palácio, o que pode levar os partidos mais antigos – nomeadamente o CDS, que perdeu mais de um terço da sua bancada – a perder gabinetes que ocupa há anos.