Éder sonha com presença no Europeu 2020

Éder, avançado do Lokomotiv de Moscovo, sonha com a presença no Europeu 2020. Em declarações à "Eleven Sports", no final da partida frente à Juventus, na Liga dos Campeões, o herói do Europeu 2016 frisou a vontade de voltar às escolhas de Fernando Santos.

"Sim, por que não? Vou trabalhar ao máximo, fazer golos e posso chamar à atenção da seleção outra vez", disse.

O ponta-de-lança de 31 anos soma quatro golos esta época em 11 jogos disputados. Apesar da derrota por 2-1 contra a Juventus, Éder fala de uma grande exibição do Lokomotiv.

"Foi um enorme jogo da nossa parte. Tivemos muito bem, mas pecamos nas duas desatenções que deram os dois golos da Juventus", diz.