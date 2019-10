Bayern leva a melhor em casa do Olympiacos

O Bayern de Munique foi até Pireu vencer o Olympiacos, por 3-2, num jogo em que a equipa de Pedro Martins esteve perto de conseguir surpreender o gigante bávaro.

O técnico português alinhou de início com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence.

O Olympiacos começou a vencer, com golo de El Arabi, aos 32' minutos de jogo. Lewandowski não tardou em responder e igualar a partida, aos 34'.

Já no segundo tempo, o Bayern de Munique conseguiu a reviravolta com o "bis" de Lewandowski e um golo de Tolisso. Guilherme ainda reduziu para a formação grega, mas o Olympiacos já não conseguiu chegar ao golo do empate.

Com este resultado, o Bayern de Munique mantém o pleno, com nove pontos, à frente do Tottenham, segundo classificado, com quatro pontos. O Estrela Vermelha mantém os mesmos três pontos e o Olympiacos ocupa o último posto, com apenas um ponto somado.



Outros resultados:

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Club Brugge 0-5 Paris Saint-Germain

Manchester City 5-1 Atalanta

Tottenham 5-0 Estrela Vermelha