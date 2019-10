Rudi Garcia quer sair do Estádio da Luz em lugar de qualificação

Rudi Garcia, treinador do Lyon, espera um jogo complicado frente ao Benfica, no Estádio da Luz, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas quer regressar a França em lugar de qualificação.

O Lyon ocupa o segundo lugar, com 4 pontos, os mesmos que o líder Zenit, e mais um que o RB Leipzig, terceiro classificado. Benfica continua à procura de somar os primeiros pontos.

"Temos 4 pontos em 6 possíveis, é um bom início e estes dois jogos contra o Benfica vão ser muito importantes. Tenho muito respeito pelo Benfica, é uma excelente equipa, mas o nosso objetivo é simples, que é, no mínimo, manter o segundo lugar e, se possível, estar no primeiro lugar. Queremos um resultado positivo aqui", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O novo técnico da equipa francesa admite a dúvida nas escolhas de Lage para a frente de ataque: "Eles têm qualidade na frente, mas só o treinador saberá quem vai jogar".

Depois de duas derrotar consecutivas, Rudi Garcia admite que o Benfica estará mais pressionado para vencer: "O facto de não terem vencido nos dois primeiros jogos coloca-os na obrigação de vencer. O início do jogo poderá ser importante. Queremos tirar vantagem dessa situação. Estamos aqui com ambição, com as nossas armas e não vamos apenas sofrer. Temos de demonstrar qualidade para marcar golos".

O Benfica recebe o Lyon na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.