PSD: Rui Rio deve anunciar recandidatura à liderança

O presidente do PSD, Rui Rio, marcou para as 18h30 desta segunda-feira a leitura de uma declaração aos jornalistas que deverá servir para anunciar a recandidatura à liderança do partido.

A declaração de Rio, prevista para uma unidade hoteleira no Porto, acontece quando há já dois candidatos alinhados: Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

Rui Rio mantém-se em silêncio desde a noite eleitoral, qaundo disse que iria "ponderar" sobre o seu futuro. Na quarta-feira, fez saber, mesmo antes da reunião da Comissão Política Nacional, que não falaria aos jornalistas, embora a Renascença tivesse apurado que a sua equipa estava a trabalhar com o cenário de o atual líder ser novamente candidato às eleições internas.

Mesmo os mais próximos do líder do PSD recusam dizer taxativamente se Rio avança ou não para novo mandato, sendo as frases mais repetidas por várias fontes social-democratas que "a decisão é exclusivamente do presidente", ou "isso só ele é que poderá dizer". Mas a verdade é que todos admitem esperar que sim, que Rio aceite ir a jogo.