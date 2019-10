Portugueses retidos em gruta espanhola podem "sair ainda hoje"

21 out, 2019 - 08:00 • Redação com Lusa

Uma equipa de resgate está tentar localizar quatro portugueses que estão desde sábado na gruta de Cueto-Coventosa, em Espanha. Os espeleólogos pertencem ao Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto. Os trabalhos de socorro estão a ser dificultados pelo aumento do nível da água, mas Martín González Hierro, da Fundação Espeleosocorro Cántabro (ESOCAN), acredita que os portugueses podem sair ainda hoje. “Às sete da manhã entraram mais dois socorristas, para ajudar os dois que já lá estavam. A água está a baixar mas tem um nível e uma força que nos impede de avançar. As nossas estimativas são de que daqui a umas seis horas a água nos deixe avançar. Acredito que podem sair ainda hoje”, adiantou à Renascença González Hierro.



Esta é a 23.º vez que Martín González Hierro participa em operações de resgate na gruta de Cueto-Coventosa. "É uma gruta muito solicitada pelos espeleólogos. Tem uma travessia com muito valor e interesse, e é a pedra de toque de todos os que querem considerar-se bons espeleólogos. É uma gruta que, quando ocorre chuva intensa como a que se verificou, bloqueia-te a passagem", acrescentou.



Veja o interior da gruta onde estão retidos os quatro portugueses:

Os quatro portugueses conseguiram aceder à gruta no domingo, no município cantábrico de Arredondo, depois das 22h00 (21h00 em Lisboa), embora só tivessem conseguido avançar cerca de 50 metros devido ao nível de água, adianta a agência de notícias EFE. O serviço de emergência do governo da Cantábria, que coordena a operação, informou em comunicado que os especialistas indicaram que a água está a baixar no interior da gruta a uma velocidade de 10 centímetros por hora, muito mais lentamente do que se previa inicialmente. Na entrada da área dos três lagos, a equipa de resgate instalou um ponto de acampamento, aguardando a diminuição do nível da água. A previsão da Agência Estatal de Meteorologia é de chuvas fracas durante a manhã, com o tempo a agravar-se na terça-feira. A equipa de resgate deverá instalar esta segunda-feira cordas e corrimões se o nível da água não baixar.