João Félix nomeado para o Troféu Kopa

O avançado português João Félix está entre os dez jogadores nomeados para a segunda edição do Troféu Kopa, da "France Football", que premeia o melhor jogador da temporada de sub-21.

Mbappé foi o primeiro vencedor do galardão, criado em memória do antigo internacional francês Raymond Kopa, melhor jogador do mundo em 1958.

Félix, do Atlético de Madrid, está entre os nomeados, para além de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, Moise Kean, do Everton, Samuel Schukweze, do Villarreal, Kang-In Lee, do Valência. Mattjis de Ligt, da Juventus, Vinícius Jr, do Real Madrid, Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, Mattéo Guendouzi, do Arsenal e Andrei Lounine, do Valladolid.

O vencedor será anunciado a 2 de dezembro, numa gala em Paris.