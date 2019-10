A Fiorentina empatou, esta segunda-feria, num jogo sem golos disputado na casa do Brescia.

A equipa de Vincenzo Montella voltou a perder pontos, depois de três vitórias consecutivas contra a Udinese, AC Milan e Sampdoria.

Com este resultado, a "Viola" mantém-se no nono lugar da tabela, com 12 pontos, os mesmos que o Parma e Lazio. Já o recém-promovido Brescia não vence há três partidas e ocupa o 15º lugar, com sete pontos, um a cima da linha de água.