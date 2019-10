Bola de Ouro: João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo entre os 30 nomeados

A "France Football" revela, esta segunda-feira, os 30 nomeados para o prémio "Bola de Ouro". João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva são os portugueses nomeados para o galardão.

Cristiano Ronaldo já venceu um total de cinco Bolas de Ouro e será, naturalmente, um dos favoritos à conquista do troféu, tal como Virgil Van Dijk, eleito melhor jogador da temporada para a UEFA; e Lionel Messi, que venceu o "The Best", da FIFA.



Bernardo Silva teve uma temporada repleta de conquistas: com o Manchester City conquistou a Premier League, Taça da Liga, FA Cup e Supertaça, e a Liga das Nações com a seleção nacional.

Na última atualização da "France Football" surgiu mais uma novidade, com a presença de João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid este verão, por 126 milhões de euros.

Para além de eleger o melhor jogador do ano, o prémio vai também distinguir a melhor jogadora, o melhor jogador sub-21 e o melhor guarda-redes.

Os prémios serão entregues a 2 de dezembro, numa gala em Paris. O vencedor do galardão na última temporada foi Luka Modric, do Real Madrid.

Conheça os nomeados:

- Hugo Lloris (Tottenham/França)

- Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

- Sergio Aguero (Manchester City/Argentina)

- Frenkie de Jong (Ajax e Barcelona/Holanda)

- Dusan Tadic (Ajax/Sérvia)

- Kylian Mbappé (PSG/França)

- Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

- Donny Van de Beek (Ajax(Holanda)

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabão)

- Marc-André Ter Stegen (Barcelona/Alemanha)

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Georgino Wijnaldum (Liverpool/Holanda)

- Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

- Matthijs De Ligt (Ajax e Juventus/Holanda)

- Alisson (Liverpool/Brasil)

- Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

- Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

- Heung-Min Son (Tottenham/Coreia do Sul)

- Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polónia)

- Roberto Firmino (Liverpool/Brasil)

- Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

- Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica)

- Riyad Mahrez (Manchester City/Argélia)

- Kalidou Koulibaly (Nápoles/Senegal)

- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e Barcelona/França)

- João Félix (Benfica e Atlético de Madrid/Portugal)

- Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

- Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra)

- Eden Hazard (Chelsea e Real Madrid/Bélgica)

- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)

[em atualização]