Papa Francisco. "Esta é a missão: oferecer ar puro a quem vive imerso na poluição do mundo"

“Eis a missão: subir ao monte e rezar por todos; descer do monte para se doar a todos”. Assim disse Francisco na homília da missa para o Dia Mundial das Missões, que se assinala neste domingo.

Na Basílica de São Pedro, o Papa pediu que cada cristão que vá ao encontro do outro

"Subir e descer. Assim o cristão está sempre em movimento, em saída. Realmente, no Evangelho, o mandato de Jesus é ‘ide’. Todos os dias nos cruzamos com tantas pessoas, mas – podemo-nos interrogar – vamos ter com as pessoas que encontramos?”, começou por dizer.

“Assumimos o convite de Jesus ou ocupamo-nos apenas das nossas coisas? Todos esperam algo dos outros. O cristão vai ter com os outros”, sublinhou Francisco, acrescentando que “a testemunha de Jesus nunca se sente em crédito do reconhecimento de outros, mas em dívida de amor com quem não conhece o Senhor. A testemunha de Jesus vai ao encontro de todos e não apenas dos seus, do seu grupinho".

Nesse sentido, a missão é uma: “oferecer ar puro, de alta quota, a quem vive imerso na poluição do mundo; levar à terra aquela paz que nos enche de alegria, sempre que encontramos Jesus no monte, na oração; mostrar, com a vida e mesmo com palavras, que Deus ama a todos e não se cansa jamais de ninguém”, declarou Francisco.

Neste Dia Mundial das Missões, o Papa terminou a homilia apelando aos cristãos que sigam sem medo e com coragem ao encontro do outro.