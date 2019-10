​Bispo do Porto quer “uma verdadeira lei do voluntariado”

O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, pediu este domingo aos legisladores “uma verdadeira lei do voluntariado”. Em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, D. Manuel Linda presidiu à inauguração da estátua de D. António Barroso, em homenagem aos missionários portugueses, oportunidade para lançar o apelo.

“Faça-se justiça criando uma verdadeira lei que valorize o voluntariado, mormente o missionário, a exemplo do que acontece em muitos países civilizados do mundo, com a qual as centenas de leigos e religiosos que todos os anos partem para a missão não sejam prejudicados nos seus direitos sociais, mas obtenham o justo reconhecimento”, afirmou D. Manuel Linda.

O também presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios afirmou ainda na ocasião que o monumento à missionação portuguesa é um “dever de justiça”.

“Este monumento traz-nos à memória a história tensa entre libertação, salvação e inculturação”, disse.

D. Manuel Linda referiu que os missionários são os “maiores fomentadores da verdadeira cultura da globalização”, “expressões sublimes do género humano” e os construtores do “homem novo”, a “exemplo de Jesus Cristo”.

“É preciso resgatar do esquecimento todas esta dimensões, trazer a lume todas estas realizações, dar voz a quantos, por esta razões, sofreram a solidão, a doença, o martírio e a própria morte”, afirmou.

Para D. Manuel Linda, o monumento a D. António Barroso deve constituir um desafio á Igreja na “oportunidade do reforço de um anúncio de esperança” e à sociedade civil e política, resgatando a “amnésia” em relação ao trabalho missionário, nomeadamente do voluntariado.