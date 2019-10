Beto: "Os adeptos têm razão nas críticas que nos fazem"

Beto Severo, team-manager do Sporting, concorda com as críticads dos adeptos à equipa leonina, na sequência da derrota por 2-0 frente ao Alverca, do Campeonato de Portugal, que ditou a saída precoce da Taça de Portugal.

"Não é o momento para mais palavras, mas para treinar mais. Os adeptos têm razão nas críticas que nos fazem. Temos consciência disso. Já fui capitão deste clube e sei bem como se sente o balneário", disse, em declarações à SportingTV.

O antigo jogador e atual dirigente não esconde o mau momento da equipa, mas promete trabalho redobrado para dar a volta à situação.

"Estamos tristes, desiludidos, abalados e envergonhados pelo que se passou ontem. Sabemos que, por mais respeito que o Alverca mereça, o Sporting tinha de ter feito melhor. Todos sabem isso. Vamos conseguir dar a volta a este momento menos bom. Assumimos que é um momento mau do nosso clube. Queremos e vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento", termina.