Capitão do Coimbrões: "A Taça perde o sentido a jogar em campos emprestados"

Pedro Tavares, capitão do Coimbrões, questiona o sentido de jogar frente ao FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, num estádio emprestado, em Pedroso. Em declarações a Bola Branca, o icónico jogador do clube gaiense diz que a "Taça perde o seu sentido".

"Para mim, se pudesse, jogaria aqui, por tudo o que envolve o jogo. Se não fossem oito mil, seriam dois mil. Era diferente. A Taça deve ser jogada no recinto das equipas. Sou contra ir para campos emprestados, porque assim a Taça perde o seu sentido. Jogamos no sintético e também arriscamos lesões. Devia ser aqui. É por isso que as equipas grandes jogam fora", diz.

O extremo de 33 anos é um dos esteios da formação gaiense. Cumpre a sua 13ª época no clube, mas passou pelo FC Porto na formação, tendo partilhado balneário com jogadores como Hugo Almeida, Fábio Espinho e Paulo Machado.

"É especial por ter jogado lá e por ser adepto do clube. A partir do momento em que começa o jogo e o árbitro apita, esquecemos isso tudo e não há clube do coração. Queremos o melhor para o Coimbrões", aponta.

Pedro Tavares recorda que o Coimbrões não tem qualquer pressão, dado que o FC Porto é o favorito declarado, face à diferença de qualidade das equipas: "Está a ser das semanas mais fáceis que pode haver. Não há a pressão de ter de ganhar, não há a pressão dos três pontos contra uma das melhores equipas da Europa".

O desleixo natural do FC Porto pode ser o maior amigo da equipa do Coimbrões: "Não temos nada a perder, eles é que têm. Já joguei contra equipas de divisões inferiores e há sempre um desleixo, mesmo que não queiram. Acham que o golo chega sempre mais cedo ou mais tarde e vamos tentar aproveitar isso".

Fintar Alex Telles? "Vou tentar"

Aos 33 anos, Pedro Tavares não se deixa deslumbrar por jogar contra um dos grandes do futebol português. Será mais um jogo normal em que tentará fintar o lateral adversário, neste caso, poderá ser o internacional brasileiro Alex Telles.

"Não me iludo facilmente. É diferente jogar contra o Alex Telles ou outro lateral deste campeonato. É um craque, é diferente, mas não vejo por aí. É um jogador normal e vou tentar final, pelo menos [risos]. Vai ser muito difícil, mas vamos tentar divertir-nos", diz.

Jogo com o Rio Ave na memória

Em 2014/15, o Rio Ave deslocou-se até ao Parque Silva Matos, onde venceu por 1-0 na terceira eliminatoria da Taça de Portugal. Pedro Tavares jogou nessa partida e recorda um jogo renhido contra uma equipa treinada por Pedro Martins e que tinha em campo jogadores como Ederson, Roderick, Zeegelaar, Bressan, Tarantino, Ukra e Diego Lopes.

"Joguei esse jogo. Perdemos 1-0, mas tivemos muitos momentos por cima do Rio Ave. Jogamos aqui no sintético, mas este jogo vai ser diferente. É um campo de dimensão diferente, que pede outra ocupação de espaços. Vai ser mais difícil do que se fosse aqui", explica.

Como capitão, Pedro Tavares olha para o jogo como uma oportunidade para uma equipa jovem se projetar para os campeonatos profissionais: "É um jogo importante para a malta mais nova, dá outra visibilidade. Se fizermos um bom jogo, as coisas podem melhorar".

O Coimbrões-FC Porto está marcado para este sábado, no Dr. Jorge Sampaio, às 18h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.