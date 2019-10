Engaço de uva. Uma ajuda na cura de feridas do pé diabético

O engaço de uva, parte que fica do cacho de uvas depois de as uvas serem pisadas e de ser extraído o vinho, pode ajudar na cura de feridas do pé diabético.

A ideia é defendida por um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, que está a aplicar extratos de engaço de uva das castas Sousão e Syrah para avaliar o efeito antibacteriano num conjunto de microrganismos associados às feridas do pé diabético.

O estudo engloba isolados bacterianos obtidos desde fevereiro de 2009 em mais de 120 doentes, no âmbito de um protocolo estabelecido com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e aprovado pela comissão de ética da unidade hospitalar.

Segundo Ana Barros, investigadora responsável pelo estudo, “o potencial biológico dos extratos foi já avaliado em isolados de úlceras do pé diabético, nomeadamente staphylococcus aureus".

A bactéria representa a maior ameaça para a saúde pública e foi incluída no grupo de prioridade alta pela Organização Mundial de Saúde em 2017 como agente patogénico prioritário, "por ser resistente à meticilina, antibiótico utilizado no tratamento do pé diabético”.