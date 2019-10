Bebé sem rosto. Clínica que não detetou malformações está encerrada

Veja também:



A clínica onde foram realizadas as ecografias ao bebé que, no passado dia 7 de outubro, nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio, deixou de realizar exames.

“A única parte que está a funcionar é a receção”, afirmou à Renascença uma funcionária. Significa isto que na EcoSado agora "só se atende o telefone".

Foi nesta clínica privada de Setúbal que a mãe do “bebé sem rosto”, chamado Rodrigo, fez três ecografias com o médico Artur Carvalho. Numa outra, feita noutro local, os pais terão sido avisados para a possibilidade de haver malformações.

Mas, confrontado, Artur Carvalho terá garantido que estava tudo bem, segundo a madrinha da criança, citada pelo “Correio da Manhã”.

O caso foi noticiado pelo jornal na quinta-feira e já motivou a abertura de um inquérito ao parto no Centro Hospitalar de Setúbal, outro pelo Ministério Público e um pedido de esclarecimento da parte do Ministério da Saúde à Ordem dos Médicos, dado que o médico em causa tem quatro processos em instrução no Conselho Disciplinar do Sul da Ordem.

O bebé nasceu no Hospital de São Bernardo e está a ser acompanhado, juntamente com os pais, no Serviço de Pediatria com o apoio da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos do Centro Hospitalar de Setúbal.

O Rodrigo completa nesta sexta-feira 10 dias de vida.