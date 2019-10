Pensa ir ao supermercado em breve?

Uns com tanta fome, outros com tanta oferta no supermercado. Tanta, que o consumidor é levado a comprar mais do aquilo a que consegue dar vazão.

Segundo a Agência das Nações Unidas para a Alimentação (FAO), o mundo desperdiça 1,3 mil milhões de toneladas de comida todos os anos – um terço de toda a comida produzida no planeta.

Na União Europeia, os números apontam para 89 milhões de toneladas. E a maior parte no seio das famílias.

O desperdício ocorre ao longo de toda a cadeia, desde a produção ao consumo, mas é nesta fase final que é maior, sobretudo nos chamados países desenvolvidos.

Para ajudar a combater este flagelo, uma cadeia de supermercados finlandesa decidiu criar uma “Happy Hour”: uma hora antes de as lojas fecharem, todos os produtos cujo prazo de validade esteja no fim ficam mais baratos. A redução pode chegar aos 60% e acumula, em muitos casos, a outras promoções já em vigor.

A empresa diz que, com descontos de 60% não ganha dinheiro, mas assim, ao menos, será como doar comida.

Em Portugal, um estudo realizado em 2012 aponta para um milhão de toneladas de desperdício alimentar ao ano. Dá 97 quilos por pessoa.

Felizmente, está a aumentar a consciência cívica sobre este assunto. Além de movimentos e organizações que pretendem distribuir os produtos não consumidos, há vários chefs e pessoas mais ligadas à cozinha a divulgar receitas que nos ajudam a aproveitar, por exemplo, bananas muito moles.

Uma delas é croquetes de banana. Ouvi dizer que basta cortá-las às rodelas, passar por um pouco de farinha, ovo e pão ralado e congelar. Depois, pode fritar ou levar ao forno.