Greve geral na Catalunha. Estradas cortadas, aviões em terra, escolas desertas e lojas fechadas

Forças de segurança encontram-se posicionadas em vários pontos do aeroporto para evitar que se repitam situações como as que ocorreram na segunda-feira quando milhares de manifestantes colapsaram as instalações.

Os efeitos da greve e do clima de instabildiade que se vive na nação catalã chegam também ao mar. Um navio de cruzeiro da empresa Viking Ocean Cruises com 918 passageiros a bordo que devia atracar no sábado no porto de Barcelona foi forçado a alterar a rota para Valência

Já a frota de autocarros da cidade de Barcelona está a trabalhar a 90 por cento, embora a fluidez da circulação cause transtornos e atrasos. Múltiplas marchas de manifestantes estão em curso na cidade e em alguns pontos a circulção de veículos é condicionada ou mesmo cortada.

Elevada taxa de adesão verifica-se nas universidades, que, apesar de se manterem de portas abertas, não têm praticamente alunos.



A imprensa catalã dá ainda conta de que grupos de piquetes de greve instaram várias lojas do centro de Barcelona a encerrar portas. Nos casos verificados, o apelo foi seguido, sob aplausos de grupos de manifestantes.