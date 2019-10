Carles Puigdemont entrega-se em Bruxelas, mas fica em liberdade

Carles Puigdemont compareceu esta sexta-feira de forma voluntária perante as autoridades belgas, em Bruxelas, acompanhado pelos seus advogados. Segundo os jornais espanhóis eram 9h00 (8h00 Lisboa).

Através de um comunicado, Puigdemont diz estar que “a cumprir todos os passos oficiais que acompanham o procedimento" acrescentando que se opõe à “entrega a Espanha”.

A Procuradoria de Bruxelas aguarda que a Justiça espanhola entregue, na próxima semana, uma tradução da ordem de detenção e os documentos anexos que foi reativada esta semana pelo juiz Pablo Llarena do Tribunal Supremo.

Puigdemont fica em liberdade sem fiança, mas com várias medidas de precaução: informar qual a sua morada de residência, as suas atividades atuais e ainda eventuais saídas do país.



O ex-presidente da Generalitat catalã, que liderou o processo independentista da Catalunha em 2017, entregou-se em resposta a um mandado de detenção emitido em Espanha. Na segunda-feira, um juiz do Supremo Tribunal de Justiça espanhol aceitou o pedido do Ministério Público para reativar o mandado de detenção europeu para a extradição de Puigdemont, acusado de sedição e peculato em Espanha.

No mesmo dia, os políticos catalães, que prepararam e executaram o referendo independentista de 1 de outubro de 2017, foram condenados a penas de prisão que vão até aos 13 anos, levando aos confrontos que têm marcado a semana.



Nas últimas noites as manifestações na Catalunha, e sobretudo em Barcelona, ficaram marcadas por confrontos entre grupos violentos e as forças de segurança.

Pelo menos 100 pessoas foram detidas e quase 200 agentes da polícia ficaram feridos desde o início dos protestos contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, anunciou quinta-feira o Governo espanhol.