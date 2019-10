Vitória contra o Sporting permite ao Alverca sonhar na Taça de Portugal

Luís Pinto, experiente avançado do Alverca, destaca a importância da vitória frente ao Sporting, na Taça de Portugal, mas pede para que o foco da equipa se mantenha no Campeonato de Portugal, onde a formação do Ribatejo luta pela subida à II Liga.

"É um jogo para mais tarde recordar. Eliminar um grande não é todos os dias, ainda para mais pela forma categórica como foi. É uma vitória merecida para este grupo. O trabalho está a ser bem feito. Agora não é embandeirar, pés assentes no chão. O nosso foco é o campeonato", disse, em declarações a Bola Branca após a partida.

O avançado de 37 anos, que subiu à II Liga na última época com o Vilafranquense, diz que a vitória contra o Sporting permite ao clube ribatejano encarar a Taça com outros objetivos.

"Agora as equipas vão olhar para nós com outros olhos. Já nos viam como uma equipa organizada e trabalhada. Peço atenção para muitos dos jovens daqui. Ainda quero jogar e fazer a minha história aqui, também. Se tivermos um pouco de sorte no sorteio, podemos pensar noutros objetivos", diz.

Apesar de sonhar com o Jamor, Luís Pinto queria evitar outro grande: "Para já, não queria, mas se tiver de ser, enfrentaremos".