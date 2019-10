Daniel Bragança eleito melhor jogador do mês da II Liga

Daniel Bragança foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da II Liga. O médio de 20 anos está emprestado ao Estoril pelo Sporting.

Depois de ter estado cedido ao Farense na segunda metade da última temporada e ter integrado o plantel principal na pré-época, Bragança foi cedido ao Estoril, onde brilhou no mês de setembro, com dois golos e uma assistência em três jogos.

O jovem médio recebeu 18,82% dos votos de todos os treinadores da II Liga. Róchez, do Nacional, foi segundo, com 15,29% dos votos, e Adriano Castanheiro, do Covilhã, fechou o pódio, com 14,12%.