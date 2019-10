Barcelona e Real Madrid propõem disputar clássico a 18 de dezembro

O Barcelona e o Real Madrid propuseram o dia 18 de dezembro para o clássico da 10.ª jornada da liga espanhola de futebol, adiado na sequência dos incidentes na Catalunha.

Embora manifeste que desejava jogar em 26 de outubro, como inicialmente previsto, por ter "confiança absoluta na atitude cívica" dos seus adeptos, os clubes propuseram, em comunicado, que o jogo se realize em 18 de dezembro.

O Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol anunciou o adiamento do encontro e deu aos clubes até segunda-feira para acordarem nova data para o jogo.

O órgão federativo explicou ainda no seu comunicado que o "regulamento impede a alteração da ordem de disputa dos jogos estabelecidos no calendário", como pediu a liga espanhola, solicitando que o encontro se realizasse no Santiago Bernabéu, em Madrid.

A situação da inversão do jogo começou por ser colocada como hipótese, depois de a liga ter apresentado na quarta-feira um requerimento escrito à federação, no qual solicitava a inversão do encontro, cenário que foi contestado pelos dois clubes.



A Catalunha tem registado confrontos diários, que já levaram à detenção de cerca de 100 pessoas e provocados vários feridos, na sequência da decisão judicial de prisão efetiva de alguns políticos independentistas da região.

Na segunda-feira, o Supremo Tribunal ordenou a detenção efetiva de vários dirigentes políticos independentistas, com penas que vão até 13 anos de prisão.